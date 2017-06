Lorde tour 2017, un concerto in Italia a ottobre

I biglietti per il concerto di Lorde al Fabrique Milano saranno disponibili a partire dal 16 giugno sui circuiti di vendita TicketOne.

Lorde è stata la più giovante cantante – unica artista neozelandese – a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 dal 1987. Il Times inoltre l’ha inserito tra gli “adolescenti più influenti nel mondo” e il Forbes nella classifica “30 Under 30”.

“ Melodrama “, secondo album di Lorde, uscirà il 16 giugno a quattro anni di distanza da “Pure Heroine”, disco che l’ha resa famosa in tutto il mondo grazie ai singoli “Royals” e “Team”. I singoli “Green Light”, “Liability” e “Perfect Places” anticipano il nuovo progetto.

Oggi Lorde ha annunciato le date dei concerti del suo “ Melodrama Tour “. La cantante neozelandese sbarcherà per la prima volta in Italia il 12 ottobre 2017 al Fabrique di Milano .

