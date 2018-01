Lorenzo Fragola lancia “Bengala”, il singolo che anticipa l’uscita del suo prossimo album. Il terzo disco del vincitore di X Factor 8 che, però, mai come adesso è parso così lontano da quel preciso momento. Il ragazzo con la felpa blu, che ha fatto innamorare il pubblico per la sua semplicità e per quella versione ancora grezza di “The Reason Why”, diventata poi il suo inedito, non esiste più. Con il suo primo album, “1995”, Lorenzo era ancora legato all’esperienza nel talent di Sky Uno, il disco è infatti composto in gran parte da ballad e brani a lui affini; legame che appare incrinato, ma non rotto del tutto, con “Zero Gravity” dove comincia a sperimentare un suono più elettronico, da qualche anno un must per passare in radio.

Ma eccoci a “Bengala”, un brano che segna, a parere di chi scrive, un netto taglio con il Lorenzo Fragola di cui sopra. Per carità, andrà benissimo, al secondo ascolto la si comincia a canticchiare senza problemi ed è un ottimo modo per far tornare a parlare di sé, dopo una flessione che non è passata inosservata; ma dov’è finita la voce? Veniamo qui al nocciolo della questione e al perché “Bengala” ha deluso le aspettative: se Madh non ha vinto quell’edizione di X Factor è proprio perché troppo avanti musicalmente rispetto al classico cantante italiano e, ovviamente, per meriti del Lorenzo Fragola che affrontava “Cosa sono le nuvole” di Modugno con un certo piglio; il bel canto, dopotutto, ha sempre avuto la meglio sulla novità, almeno in Italia.

Ben venga la sperimentazione, la ricerca di un sound nuovo, ma lasciare che questo penalizzi il resto non è concesso. Non se c’è dell’ottimo materiale da mettere in mostra e, perché no, da migliorare. È anche vero che questo è solo l’antipasto di quello che Lorenzo ci presenterà in primavera e, restando in tema, proprio “Bengala” potrebbe essere quella rondine che la primavera non la fa. Chi nasce Fragola non può diventare Bernabei.

Testo a cura di Felice Ragona.

