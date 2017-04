LP, le foto del concerto di Nonantola (MO) dell’1 aprile 2017

Si è tenuto al Vox Club di Nonantola (Modena) il primo dei tre concerti che LP farà in Italia in questo inizio di primavera; al concerto emiliano seguiranno le tappe di Milano e Padova. La cantante, l’italoamericana Laura Pergolizzi, torna nel nostro Paese dopo il sold out dello scorso novembre che l’ha vista esibirsi all’interno dei Magazzini Generali del capoluogo lombardo.

Un’artista che, prima di esplodere a livello internazionale con la canzone “Lost On You”, ha fatto una lunga gavetta partita nel 2001 con l’album di debutto “Heart-Shaped Scar” e con “Suburban Sprawl & Alcohol”, il secondo lavoro uscito nel 2004. Tra l’iniziazione discografica e l’ultimo lavoro, uscito lo scorso anno, LP ha lavorato come cantautrice per artisti del calibro di Backstreet Boys, Christina Aguilera, Rihanna, Rita Ora e Cher. Nel frattempo ha ricoperto anche il ruolo di endorser per il marchio di chitarre acustiche Martin (prima donna).

La scaletta del concerto presenta ampio spazio all’ultimo lavoro “Lost On You”, tra cui la nota title track, non dimenticando alcuni capitoli del suo passato discografico.

LP, le foto del concerto di Nonantola (MO)

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri)

Comments

comments