Luchè ha risposto alle accuse del fonico dei 99 Posse

Le festività natalizie sono da poco finite e puntualmente, nemmeno a farlo apposta, si sono riaccese le polemiche social tra artisti.

Pochi giorni fa, precisamente il 5 gennaio, il rapper Luchè nel corso del suo Malammore tour ha fatto registrare un sold out da ben 6 mila persone al Palapartenope di Napoli. La notizia è stata commentata in modo positivo da molti esponenti della scena come Guè Pequeno e Marracash (ospiti della serata) che si sono congratulati con il collega.

Ad alcuni, però, lo strepitoso sold out non dev’essere andato particolarmente giù.

È questo il caso di Francesco Tierresse, fonico dei 99 Posse, che su Facebook ha scritto di rimpiangere gli anni del pulcino pio definendo i 6 mila paganti dei “ragazzetti”.

Non si è di certo fatto attendere il rapper campano che, nel giorno del suo compleanno, ha risposto amareggiato su Facebook.



I commenti sono poi andati avanti nei profili privati degli artisti.

Comments

comments