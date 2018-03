Luciano tour 2018, un dj set a Milano l’11 maggio

Venerdì 11 maggio 2018 farà tappa ai Magazzini Generali di Milano il dj cileno Luciano, che presenterà ai fan tutti i suoi più grandi successi che lo hanno reso celebre.

Acclamato come uno dei massimi esponenti della scena musicale elettronica globale, il sound di Luciano è inconfondibile ed è caratterizzato da una originale combinazione tra sonorità techno e ritmi latini che lo hanno portato alla ribalta in patria, ma anche in Europa. Dopo alcuni dischi di grande successo e dopo aver fondato una sua etichetta, il noto dj ha firmato delle partnership con i club più importanti delle spiagge spagnole.

La serata sarà caratterizzata da un futuristico spettacolo multimediale e da un imperdibile party che grazie allo straordinario djset di Luciano promette di non far mancare tante altre sorprese.

I biglietti per il live show sono disponibili in prevendita su mailticket o acquistabili direttamente in loco.

Ad aprire la serata sarà lo special opening dj set di Simone Liberali.

Luciano tour 2018

Prezzi: 15€ early bird

20€ 1st release ticket

25€ 2nd release

*Orari live: 23:00 – 05:00*

