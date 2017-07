Luglio Suona Bene 2017, il programma dei concerti della rassegna romana

Torna a Roma il festival Luglio Suona Bene, la rassegna della durata di un mese che si terrà presso l’Auditorium Parco Della Musica nel corso del mese di luglio. Quest’anno il festival capitolino sarà caratterizzato da una lunga anteprima che si svilupperà nella seconda metà del mese di giugno, che presenta una lineup competitiva con nomi del calibro di Bastille, Michael Kiwanuka, Cranberries e Beach Boys.

Nei gruppi presenti nel calendario del mese di luglio vale la pena citare Fiorella Mannoia, il ritorno di LP dopo il successo di inizio aprile, Kaiser Chiefs, Francesco Renga, Ryan Adams, The Pretenders e un concerto-evento che vedrà coinvolti i musicisti capitolini Max Gazzè e Alex Britti. Nel calendario spiccano infine le tappe di due icone della musica come Charles Aznavour e Tom Jones, con la star gallese che a Roma farà l’unica data italiana del suo prossimo tour.

Maggiori informazioni su eventi e prevendite sono disponibili sul sito dell’Auditorium Parco Della Musica.

Luglio Suona Bene 2017, il calendario

17 giugno: Bastille

22 giugno: Michael Kiwanuka

23 giugno: Jethro Tull (in sala Santa Cecilia)

26 giugno: Cranberries

27 giugno: Beach Boys (in sala Santa Cecilia)

28 giugno: Gino Paoli – Danilo Rea (in sala Santa Cecilia)

28 giugno: Clean Bandit (opening JP Cooper)

29 giugno: Ambrogio Sparagna – Ballo!

30 giugno: Briga

1 luglio: Benji e Fede

2 luglio: Fiorella Mannoia

3 luglio: LP

5 luglio: Orchestra di Santa Cecilia – Stefano Bollani Sinfonico

6 luglio: Kaiser Chiefs

8 luglio: Bonobo

9 luglio: Francesco Renga

10 luglio: The Lumineers

11 luglio: Ryan Adams

12 luglio: Orchestra di Santa Cecilia – Ezio Bosso Sinfonico

13 luglio: Nek

14 luglio: The Pretenders

15 luglio: Francesco Gabbani

16 luglio: Philip Glass

18 luglio: Yann Tiersen

19 luglio: Orchestra di Santa Cecilia – Carmina Burana

20 luglio: Jarabe de Palo

21 luglio: Gregory Porter

22 luglio: Ermal Meta

23 luglio: Charles Aznavour

24 luglio: Renzo Arbore

25 luglio: Benjamin Clementine

26 luglio: Tom Jones

27 luglio: Carmen Consoli

28 luglio: Albano e Romina

28 luglio: Brit Floyd (in sala Santa Cecilia)

29 luglio: The Divine Comedy

30 luglio: Alvaro Soler

31 luglio: Max Gazzé – Alex Britti

3 agosto: I Tamburi del Vesuvio

Comments

comments