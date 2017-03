Mac DeMarco tour 2017, due concerti in Italia ad agosto

A neanche una settimana dall’annuncio della presenza di PJ Harvey all’edizione 2017, Todays Festival torna all’attacco comunicando il secondo nome che accompagnerà la musicista britannica sul palco torinese. Questa volta si tratta del canadese Mac DeMarco. L’eccentrico musicista sarà in Italia per due date estive: oltre a quella che lo vedrà calcare il palcoscenico di Todays il 25 agosto, si esibirà all’AMA Festival di Asolo il 24.

Il tour di presentazione del nuovo album “This Old Dog” (nell’immagine di copertina, la cover dell’album) partirà dagli USA il 3 marzo per approdare in Europa a maggio, a pochi giorni dall’uscita della nuova release anticipata dai brani “This Old dog” e “My Old Man”.

Mac DeMarco tour 2017

24 agosto 2017 – Asolo

AMA Festival

25 agosto 2017 – Torino

Todays Festival

Prezzi biglietti:

Posto unico € 28

I biglietti sono in vendita su TicketOne.

