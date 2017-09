Machine Head tour 2018, annunciati tre concerti in Italia

I Machine Head torneranno in Italia per tre date nella primavera del 2018, precisamente a Bologna il prossimo 11 aprile, a Roma il 12 aprile e a Trezzo sull’Adda (MI) il 13 aprile.

Quello della band capitanata da Robb Flynn è un ritorno sulle scene molto atteso, soprattutto in seguito all’annuncio della pubblicazione a gennaio 2018 di “Catharsis”, il nono album in studio dei Machine Head.

Risale infatti al 2014 l’ultima fatica dei Nostri, “Bloodstone & Diamonds“, un lavoro che nel complesso ci aveva convinto: “Forse la strizzatina d’occhio al mercato non è solo un male, non se impari la lezione e raggiungi un equilibrio tra schiaffi e carezze, che si concretizza in pezzi come la mastodontica “Sail Into the Black”. In quest’ultimo album il linguaggio dei Machine Head si arricchisce e raggiunge una platea sempre maggiore, pur mantenendo l’identità degli esordi. Scusate se è poco“.

Machine Head tour 2018, le date dei concerti

Mercoledì 11 aprile 2018 – Bologna, Zona Roveri

Giovedì 12 aprile 2018 – Roma, Orion

Venerdì 13 aprile 2018 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00

Biglietti in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di Venerdì 29 Settembre.

