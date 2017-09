Macklemore, si intitola Gemini il nuovo album in uscita il 22 settembre 2017

Il nuovo album di Macklemore si intitolerà “Gemini” e verrà pubblicato il 22 settembre 2017. Si tratta del suo primo album solista da “The Language of My World”, pubblicato nel 2005 e segue le due collaborazioni di successo con il produttore Ryan Lewis: l’album multi-Grammy “The Heist” del 2012 e “This Unruly Mess I’ve Made” del 2016.

Il nuovo disco del rapper statunitense è stato anticipato dai singoli “Glorious” (featuring Skylar Grey) e “Marmalade” (featuring Lil Yachty). All’interno di Gemini oltre alle due citate collaborazioni saranno presenti: Kesha, Offset dei Migos, Eric Nally e Dan Caplen.

Macklemore in una intervista rilasciata a Zane Lowe di Beats 1 ha dichiarato: “Cerco sempre di diversificare e ampliare al massimo suoni, testi e vibrazioni. Durante il processo creativo di quest’ album ero in posto meraviglioso… In generale, se sono felice, in un bel posto e la vita mi sorride anche la mia musica ne trae giovamento e riflette il mio stato d’animo”

Macklemore – Gemini – La copertina e la tracklist dell’album

1.‘Ain’t Gonna Die Tonight’ feat. Eric Nally

2.‘Glorious’ feat. Skylar Grey

3.‘Marmalade’ feat. Lil Yachty

4.‘Willy Wonka’ feat. Offset

5.‘Intentions’ feat. Dan Caplen

6.‘Good Old Days’ feat. Kesha

7.‘Levitate’ feat. Otieno Terry

8.‘Firebreather’ feat. Reignwolf

9.‘How To Play the Flute’ feat. King Draino

10.‘Ten Million’

11.‘Over It’ feat. Donna Missal

12.‘Zara’ feat. Abir

13.‘Corner Store’ feat. Dave B and Travis Thompson

14.‘Miracle’ feat. Dan Caplen

15.‘Church’ feat. Xperience

16.‘Excavate’ feat. Saint Claire

Di seguito, il video del singolo “Glorious”.

Comments

comments