Macklemore tour 2018, un concerto in Italia ad aprile

È di oggi la notizia, Macklemore tornerà in Italia per un’unica data. Il rapper americano ha scelto il Fabrique di Milano come tappa del suo tour europeo. L’appuntamento è fissato per il 21 aprile 2018.

Il suo nuovo album “Gemini” è uscito a fine agosto. <<“Gemini” esplora tutte le anime di Macklemore, da quella più festaiola a quella più impegnata, passando a quella del padre di famiglia come in “Church”. Anima impegnata non significa che questo sia un disco politico: in una recente intervista, infatti, Macklemore ha affermato che “tutti sanno cosa sta succedendo nel mondo”. “Gemini” è un disco divertente ma con i piedi ben piantati per terra>> (qui è disponibile la recensione completa).

Macklemore tour 2018

21 aprile, Fabrique – Milano

Prezzi biglietti: 46 euro + diritti di prevendita.

I biglietti per il concerto di Macklemore saranno in vendita dalle ore 9.00 di venerdì 13 Ottobre su TicketOne.

