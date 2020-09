MAD COOL FESTIVAL si unisce al movimento ALERTA ROJA

Per maggiori informazioni

In questo giorno inizia un lungo viaggio verso la creazione e la definizione di un settore da riconoscere. Pertanto, tutti sono invitati a: • Supportare le mobilitazioni. • Partecipa alla directory unificata del settore. • Rendere visibile l’intera industria dell’intrattenimento e gli eventi in modo unitario e avviare il riconoscimento settoriale, sociale e istituzionale.

Il settore sta vivendo una situazione estrema, che, se non alleviata, significherà la rovina di migliaia di famiglie, l’impossibilità di mantenere l’occupazione e la futura impraticabilità delle aziende e dell’attività di tanti professionisti. Per questo tutti i grossi investitori del settore dovrebbero muoversi insieme all’Europa e al resto del mondo, nell’ambito della campagna #wemakeevents #redalert #hacemoseventos #alertaroja.

La situazione attuale mostra una fragilità strutturale e un’allarmante incertezza giuridica che, oggi più che mai, richiede uno sforzo complesso per generare una regolamentazione omogenea, specifica e adeguata alle particolari circostanze e particolarità in cui si svolge l’attività, contrassegnata da stagionalità e intermittenza.

Dal Mad Cool Festival parte un importante segnale e gli organizzatori di uno dei festival più importanti della Spagna decidono di sostenere il movimento “ Red Alert ” per la necessità di adottare misure urgenti per garantire la sopravvivenza del settore della musica dal vivo, che attualmente vive una situazione di vulnerabilità e mancanza di aiuti concreti. Il settore Spettacoli ed eventi riunisce professionisti e aziende con un impatto diretto stimato sul tessuto economico del 3,8% del PIL spagnolo ed è il creatore di 700.000 posti di lavoro correlati.

