Madman, si intitola Centro il singolo con Coez che anticipa il nuovo album

È “Centro” l’ultimo singolo – preceduto solo da “Trapano” – che anticipa l’uscita di “Back Home”, il nuovo album di MadMan. Il pezzo lo vede duettare con Coez; di questi tempi, una vera e propria sicurezza. I due tornano insieme dopo il successo di “Instagrammo”, ormai brano culto di “Kepler”. La produzione, come per la maggior parte delle tracce dell’album – sono, in tutto, sette -, è affidata a PK.

“Back Home” vedrà la luce il 2 febbraio 2018, a quasi tre anni di distanza da “Doppelganger”, digiuno interrotto dall’uscita del mixtape MM vol.2. Per quanto riguarda i featuring, solo collaborazioni rodate: Gemitaiz in “Hollywood”, impossibile tentare di racchiudere in un solo pezzo tutti i precedenti, “Extraterrestri” con Priestess, che abbiamo avuto modo di conoscere in Doppelganger, e, last but not least, il sopracitato Coez.

Al momento le uniche date note sono quelle dell’instore tour di rito, che vedrà Mad fare su e giù per l’Italia dal giorno dell’uscita del disco al 12 di febbraio. Nessun indizio quindi sull’inizio del tour.

Testo a cura di Felice Ragona.

