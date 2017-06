Come sfondo agli incontri ci sarà la mostra s/Edizione Straordinaria, dove intercettare l’immaginario dei tempi, foto, copertine, slogan e messaggi dall’impero di segni mai dimenticati.

Venti appuntamenti con oltre 50 artisti coinvolti per raccontare attraverso parole e musica due anni cruciali: il 1967 e il 1977, dalla Summer of Love all’esplosione del punk, dalla psichedelia alle protest songs di ribellione e denuncia.

Dal 6 giugno al 13 luglio 2017 , presso il foyer del Teatro degli Arcimboldi di Milano andrà in scena “ I Magnifici 7 “, rassegna ideata da Enzo Gentile.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.