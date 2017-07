Mahmood, si intitola Pesos il nuovo singolo

Si intitola “Pesos” il nuovo singolo di Mahmood. Il brano, disponibile in streaming e in radio dal 14 luglio 2017, segna il ritorno del cantante italo egiziano dopo la partecipazione nel 2016 nella sezione giovani del Festival di Sanremo con il pezzo “Dimentica”.

“Pesos” dà il via ai nuovi progetti musicali di Mahmood. Dopo un periodo trascorso a perfezionare la scrittura durante un lungo viaggio in Europa, l’artista ha iniziato a collaborare con autori quali Alessandro Raina e Davide Simonetta. Il singolo è uno dei brani nati da quest’incontro.

“Pesos è nata dopo un weekend passato a Londra su un autobus in direzione Luton/Stansted airport. Credo che a volte, dietro una sigaretta e un bicchiere di gin tonic si nasconda la paura di credere nei propri ideali e combattere fino all’ultimo per vederli realizzare. – ha dichiarato Mahmood – Spesso ci manca il coraggio di dare un senso alla vita, che a volte ci sembra un videogame dove per uscirne indenni basterebbe premere play“.

Mahmood – Pesos – La copertina del singolo

Di seguito, il video di Pesos.

Comments

comments