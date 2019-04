Mahmood Tour 2019, le date dei concerti

30 aprile 2019 – Livorno – The Cage Theatre 03 maggio 2019 – Napoli – Duel Club 04 maggio 2019 – Bari – Demodè 22 maggio 2019 – Bologna – Locomotiv 28 maggio 2019 – Padova – Hall 30 maggio 2019 – Firenze – Viper Theatre 01 giugno 2019 – Teramo – Pin Up 08 giugno 2019 – Catania – Mercati Generali 17 giugno 2019 – Roma – Maxxi

Inizierà a fine aprile, prima della sua esperienza all’Eurovision Song Contest, il primo tour di Mahmood dopo la vittoria a Sanremo 2019 grazie a “Soldi”, al quale è seguito il disco “Gioventù Bruciata”. Un brano capace di andare fuori dai confini nazionali e di essere citato anche dal New York Times in un lungo articolo.

