Maledetti Italiani – Marzo 2017

Graditi ritorni, esordienti, recuperi e side-project. Questo il riassunto di questo mese per quanto riguarda Maledetti Italiani di marzo. Un po’ tutti i festival estivi stanno iniziando a svelare i primi nomi delle line up, dall’Ypsig Rock al Mi Ami, dal Siren all’A Night Like This. Per non arrivare impreparati buttiamoci quindi in ascolti che sono convinto non vi sfuggiranno questa estate.

Di Colombre avevamo parlato già il mese scorso, ascoltando il suo duetto con IOSONOUNCANE. Il suo disco di esordio è finalmente uscito ed è un bel disco. Piacevole e delicato. Si muove tra accenti battistiani e sfumature più cantautorali. Il tutto però in un mix originale e piacevole.

Christaux è l’alterego o la nemesi, non so, di Clod degli Iori’s Eyes. Se LIM, la sua socia, è già da più di un anno che gira per l’Italia a proporre il suo progetto solista, lui si è fatto attendere un po’ di più. Il suo disco è atteso a giorni. Le sonorità ricordano un po’ Arca. Aspettiamo ansiosi.

Mudimbi è un rapper del quale probabilmente non avrete già sentito parlare (o forse sì se siete attenti al genere) ma che probabilmente saprete benissimo com’era da piccolo. È infatti il progetto che si nasconde dietro la campagna di Guerrilla Marketing che ha tappezzato molte città italiane con le foto di un bimbo di colore, senza alcuna spiegazione. Eccolo qui, tutto per voi.

Degli Slowtide era tanto che volevo parlarvene. Finalmente si stanno svelando con i primi brani del loro disco. Ascoltandoli vi sembrerà di sentire un mix tra Alt-J e XX. Questo è il loro più grosso difetto. Superato questo, tutto il resto è solo purissima classe.

I Wicked Expectation arrivano da Torino, giocano nei loro suoni (anche nella copertina del disco) ad emulare i lavori solisti di Tom Yorke. Loop, beat elettronici, arpeggiatori e synth costellano il loro universo sonoro. Un progetto che sicuramente merita di essere tenuto sotto osservazione.

Levante anche lei è in procinto di pubblicare il suo nuovo disco. Al momento ha rilasciato quattro singoli che fanno sperare molto bene. Il suo stile è immutato ma le canzoni sembrano veramente belle. Abbiamo già fatto due chiacchiere con lei nei giorni scorsi in vista della presentazione del disco.

Ecco, LNDFK è un recupero doveroso che devo fare dall’anno scorso. Di lei però si parla sempre più ultimamente e come anticipato sarà un nome caldissimo dei prossimi festival estivi. Facciamo che non vi dico altro, pensate al suo nome, chiudete gli occhi e già avete capito cosa aspettarvi.

Les Fleurs Des Maladives fanno un rock veloce e sfrontato, il loro singolo è uscito in esclusiva su MTV NEW GENERATION. Se siete stufi di tutto quello che state ascoltando negli ultimi mesi e volete dare una bella scossa ai vostri ascolti, ecco qui cosa fa per voi.

Giorgio Poi ha fatto parlare molto di sé con il suo disco solista di cui abbiamo abbondantemente detto e ridetto. Evidentemente non gli bastava e infatti eccoci con un nuovo disco dei Cairobi, sua band di appartenenza. Se avete amato Giorgio Poi solista dovete assolutamente rimediare andandovi ad ascoltare questo e i lavori precedenti dei Cairobi (che sono molto bravi). Se invece eravate fan già dai tempi dei Vadoinmessico bravi voi, siete meglio di me.

