Mameli Rock, l’inno italiano si fa heavy per beneficenza

“Mameli Rock” nasce con l’intento di donare il ricavato della vendita del brano “Inno di Mameli” al Policlinico di Milano, tra i molti eroi in prima linea per combattere il Covid-19 e da venerdì 17 Aprile sarà disponibile in tutti i negozi digitali, le piattaforme di streaming e YouTube.

Gli artisti coinvolti nel progetto sono Marco D’Andrea (Planethard, Marco D’Andrea Project), Andrea Braido (V. Rossi, Zucchero, M. Miller, F. Gambale), Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire, The Voice Of Rock), Masha Mysmane (Exilia), Dj Toky (Virgin Radio), Tommy Massara (Extrema), Marco Pastorino (Temperance), Ralph Salati (Destrage), Stefano Arrigoni (Planethard), Antonio Cordaro, Anna Portalupi (Tarja Turunen, Hardline), Gianluca Ferro, Axel Capurro (Anewrage), Giacomo Giga Gigantelli (Danger Zone), Alessandra Sancio (Lale), Klod Brolis (The Stone Garden), Steve Michensia (Wings Along Road), Jack Draven (Ulvedharr) con il supporto di Matteo Magni (Magnitude Recording Studio), Annalisa Forcella (Alf Project, grafiche), Jacopo Boscaini (video editing e montaggio).

Le registrazioni e le riprese video, vista l’impossibilità di uscire di casa, sono state eseguite nelle abitazioni e negli studi privati degli artisti. Il videoclip del brano con delle riprese “amatoriali” vuole sottolineare il momento storico che tutti stiamo vivendo, combattendo il virus, restando a casa.

L’ideatore e produttore artistico del progetto è Marco D’Andrea, che spiega: “…di fronte a quanto stava accadendo in Italia e nel mondo, non me la sono sentita di fare da spettatore, ma ho voluto agire per dare il mio contributo, è nel mio carattere, non posso restare inerme di fronte a questa assurda realtà che stiamo vivendo. Sembra di essere in un film su un virus mondiale, ma a differenza della finzione, le persone muoiono per davvero… Appena ho avuto l’idea, ho contattato Nico Spinosa di RNC Music, erano le 8:30 di un lunedì mattina, credo, anzi, sono certo di averlo svegliato quel giorno. Gli ho esposto la mia idea e ne è stato subito entusiasta. Con il supporto di RNC Music, per la pubblicazione del brano, ho contattato alcuni amici e colleghi del panorama rock/metal italiano ed internazionale, che hanno subito aderito all’iniziativa. Ho pensato che un arrangiamento in chiave rock/metal, dell’Inno di Mameli, sarebbe stato l’ideale per suggellare l’unione e la fratellanza di noi Italiani, che in questo momento, dobbiamo essere più uniti che mai ed aiutarci l’un l’altro. Anche se questo contributo, potrà essere una goccia in mezzo al mare, il mare è pur sempre formato da tante piccole gocce…”

