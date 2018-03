Morirò da re – Måneskin

I Måneskin, in italiano, riescono ad occupare uno spazio che, attualmente, non è di nessun altro. Che siano spocchiosi e sboroni importa poco, perché sono pure sBravi.

Questa nostra stupida canzone d’amore – Thegiornalisti

L’indie nella sua forma più elegante. Io, il primo detrattore, ammetto che il pezzo si lascia ascoltare, anche più volte, nonostante segua i canoni classici del genere: amore + paragoni con cose a caso. Un plauso al video, che vede protagonista un super Alessandro Borghi.

Io sono MezzoSangue – MezzoSangue

La traccia che apre “Tree – Roots & Crown”, il nuovo album di MezzoSangue. Più hardcore di “Ned Kelly”, della quale vi abbiamo già parlato qualche giorno fa.

Follow Your Fire – Kodaline

Prove di terzo album per i Kodaline. “Follow Your Fire” è un brano tutto al passato, nostalgico all’inverosimile; ed è per questo che va ascoltato.

Il viaggio – Vegas Jones

L’ingresso di Vegas Jones nel mondo dei grandi, oggi è, infatti, il giorno di “Bellaria”. Un secondo album che sa di consacrazione, impressionante il salto di qualità compiuto negli ultimi anni dal rapper di Cinisello Balsamo.

L’amore è negativo – Baustelle

Nel caso in cui riusciste a superare indenni l’intro disturbante di questo brano, che probabilmente avrà già risvegliato una qualche entità demoniaca, vi renderete conto che quella dei Baustelle è un’interessante rivalutazione del modo di vedere l’amore.

Napapijri – Samuel Heron ft. Pyrex, Wayne (prod. Sick Luke)

Dedicata alla tascona in pieno stile Doraemon del Napapijri. Samuel Heron e Sick Luke rimettono a lucido qualche membro della Dark Polo Gang, presenti più su Instagram che altrove.

Color Blind – Diplo ft. Lil Xan

Nel suo EP, California, Diplo si affida ad una serie di giovanotti già super affermati negli States, da Lil Yachty a Lil Xan. Chiamatelo scemo.

Giovane1 – Quentin40 (prod. Dr. Cream)

L’autore di Thoiry, alla ribalta con il remix della stessa accompagnato da Achille Lauro, Boss Doms e Gemitaiz. Lo stile c’è.

One Track Mind – Thirty Second To Mars ft. A$AP Rocky

Non è la prima volta che Jared Leto e compagni collaborano con un rapper, “Hurricane 2.0” li vedeva duettare con Kanye West. Questa volta, però, il risultato non è dei migliori.

