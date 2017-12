Dopo il grande successo a X Factor, i Måneskin arrivano sui palchi delle principali città italiane per un tour di quattordici date, che partirà da Perugia sabato 17 febbraio 2018, per terminare infine a Roma sabato 7 aprile.

I Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese (in onore alle origini della bassista), sono Damiano alla voce, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. Lo scorso 15 dicembre è stato pubblicato l’Ep di debutto, “Chosen”, che prende il nome dall’inedito presentato a X Factor. Il brano è già disco d’oro, e oltre a contare tre milioni di streaming su Spotify, a una settimana dall’uscita il video annesso conta oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, “Recovery”. Prodotto da Lucio Fabbri e contenente anche le cover assegnategli da Manuel Agnelli durante il programma, il disco presenta “Vengo Dalla Luna” (Caparezza), “Beggin’” (Frankie Valli & Four Seasons), “Let’s Get It Started” (The Black Eyed Peas), “Somebody Told Me” (The Killers), “You Need Me, I Don’t Need You” (Ed Sheeran)

Maneskin tour 2018, le date dei concerti

Sabato 17 febbraio 2018 – Perugia, Afterlife

Sabato 24 febbraio 2018 – Napoli, Hart

Domenica 25 febbraio 2018 – Bari, Demodè Club

Venerdì 2 marzo 2018 – Palermo, I Candelai

Sabato 3 marzo 2018 – Catania, Land – la Nuova Dogana

Venerdì 9 marzo 2018 – Firenze, Viper

Domenica 11 marzo 2018 – Nonantola, Vox Club

Sabato 17 marzo 2018 – Bologna, Locomotiv Club

Domenica 18 marzo 2018 – Parma, Campus Industry Music

Venerdì 23 marzo 2018 – Milano, Santeria Social Club

Sabato 24 marzo 2018 – Treviso, New Age Club

Venerdì 30 marzo 2018 – Torino, Hiroshima

Sabato 31 marzo 2018 – Genova, Crazy Bull

Sabato 7 aprile 2018 – Roma, Quirinetta

I biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10 di giovedì 21 dicembre e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di domenica 24 dicembre.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

