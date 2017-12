Chi sono i Maneskin e perché il Rock non c’entra nulla con loro

Mi nutro di musica, lo faccio da una vita. Ho le mie preferenze, le mie passioni, i miei miti e tutto questo è una mattonella di una cosa più grande, un mondo fantastico con le sue regole, le sue ingiustizie, bellezze e disastri naturali. Un mondo che gira con il suo clima, che continuerà a girare dopo di noi come lo ha fatto decadi e decadi prima che arrivassimo con le nostre opinioni, i nostri umori. Quindi al netto di ipocrisie e piedistalli più o meno basculanti, non posso evitare di porgere il mio sguardo verso l’argomento più discusso nelle ultime ore nel nostro paese, la finale di X Factor11. Ho tentato di raccogliere quante più opinioni possibili, mi sono rivolto a persone di cui ho fiducia e rispetto, ad altre campane che al mio orecchio suonano stonate e fastidiose e tutto per raggiungere l’obbiettivo di capire lo stato della musica italiana basandomi su quella che volenti o nolenti è la sua vetrina.

È opinione condivisa che ieri sera alla finale del talent musicale numero uno in Italia abbia prevalso il bel canto, la tecnica lirica abbinata alla rappresentazione pop ha primeggiato sullo spirito rock. Licitra vince contro Maneskin.

Quindi questo gruppo di ragazzini i Maneskin (la maggiore età è appena sfiorata e non da tutti i componenti) è in questo momento la rappresentazione dello spirito del rock agli occhi del grande pubblico televisivo e di buona parte di stampa del settore. Al banco test si sono visti superare solo da un’istituzione culturale dura da scalfire in una nazione che regala a ‘Il Volo’ lo status di divi (anche loro a età inusuali per il genere di musica che offrono) e numeri di vendite che sbriciolano ogni record da qualche anno a questa parte. Chi sono i Maneskin?

Li ho osservati, li ho osservati bene. Il loro frontman, Damiano, è uno che non può lasciare indifferenti. Ha quella plasticità (o per usare un termine coniato apposta nella nostra storia musicale è ‘molleggiato’) adatta ad accompagnare e completare una tecnica vocale che è buona ma non eccelle in un campo che annovera veri e propri fuoriclasse, e pare riempire gli spazi intorno a se in maniera eccezionale. Sia all’interno di un videoclip che sul palco di X Factor. Indossa un’aura di testata funzionalità, il filtro retrò applicato a gran parte delle produzioni video-musicali di quest’era. La bassista (suona il basso senza plettro, udite) è fresca e convincente, di origine danese (Chiaro Di Luna è la traduzione di Maneskin in danese, a lei tributata). Il loro inedito, quindi si presume il pezzo che dovrebbe dire più di tutte le cover messe insieme la vera natura musicale del gruppo si chiama “Chosen” e funziona. Il giro di basso regge l’intera struttura funky ed è difficile non pensare ai Red Hot Chili Peppers, discostati solo dal timbro sporco e raggae di Damiano. È tutto rosa e fiori quindi? No.

Il problema non sono i Maneskin. Il problema siamo noi. Credo sia già stato appurato il problema di X Factor che, dati alla mano, non sforna giganti del mercato. I suoi vincitori, e anche i concorrenti di maggior impatto mediatico falliscono. Scompaiono e si sciolgono ai primi raggi di mondo musicale vero. Il problema è che uscendo da quel contenitore, quel contesto, devono muoversi con gli altri. Devono approcciarsi con il fatto che sono la nuova frontiera del rock del nostro paese. Lo state dicendo voi, lo dice la stampa. Senza le luci, senza gli applausi messi nei momenti giusti, le espressioni sognanti di Levante, la gestualità genuina e scomposta della Maionchi, le infantili accondiscendenze di Fedez e i granitici nullaosta silenziosi di Agnelli i palchi veri su cui salgono gli artisti appaiono improvvisamente più bui, più piccoli, con un sacco di rumore in più. L’attenzione scema, gli errori spiccano senza pietà. Ai concerti la gente viene pagando un biglietto, sfidando il freddo con molteplici aspettative. Devi avere una continuità artistica, al primo disco deve seguire un secondo, devi avere una tua identità e devi difenderla o avere il coraggio di tradirla per un progetto commerciale o una scelta personale. Devi, in poche parole, essere una band. Essere un cantante. Un musicista.

I Maneskin sono nati un anno fa. Hanno poche centinaia di giorni all’attivo, pochissimi chilometri e pochissimo sudore alle spalle. Questo non è una colpa e non è un male, intendiamoci. Tutti i miti del rock hanno iniziato da qualche parte. La differenza sta nel fatto che loro le platee e la ribalta con le sue famose luci l’hanno incontrata con la pelle già indurita da ore in sala prove, da piogge di rifiuti, contrasti, eccessi lutti e tante cicatrici che sui palchi e sulle scanalature dei vinili si sentono. Chi li ascolta e li ama sente tutto questo a un livello più profondo di cornee e timpani e un gruppo confezionato da un contenitore televisivo non ha i mezzi per confrontarsi con questa realtà.

È diverso se si parla di un gruppo pop come nel caso del vincitore Licitra o il terzo classificato Enrico Nigiotti, perché il prodotto confezionato è in tutto e per tutto quello richiesto dal sistema per funzionare. I personaggi usciti dai programmi di Maria De Filippi funzionano, vendono. Per un gruppo rock è diverso. Non a caso accostati ai commenti sui Maneskin ci sono un sacco di paroloni come anima rock, o attitudine, o spirito. Qui la contraddizione si fa ingombrante ed è difficile aggirarla. Fino a che li si guarda in mezzo a tutto quel coinvolgente calderone si può spendere quei paroloni e anche di più, accostare Damiano a pezzi grossi come Mick Jagger o Steven Tyler ma poi? Una volta che le luci della scenografia sono spente bisogna fare i conti con il mercato. E il mercato ha scelto. Attitudine rock sarebbe, tra le tante cose, fottersene del mercato. I Maneskin non lo faranno mai, se no non sarebbero a X Factor. Loro sono una copia di tutto quello che amiamo del rock, per di più stereotipata. Hanno i capelli lunghi perché così li portavano i grandi del passato, così come i vestiti. Fanno rumore perché è questo che ci si aspetta da una band rock, così come il porsi al pubblico o l’imbracciare uno strumento. Le smorfie. È tutto un cosplay, una riproposizione all’interno di un contesto che invece rigetta fortemente le virtù base che ne sono seme. Adesso i Maneskin devono uscire allo scoperto, o moriranno.

Il grande inganno dei talent è questo, cercare di vestire e addobbare qualcosa che ha un anima che viene così sfregiata e offesa quando viene spacchettata al Natale delle vendite. Le visualizzazioni che ora premiano i Maneskin sono solo una prolunga dell’audience di ascolto delle puntate televisive e con lui rimarranno, in un caso isolato, da sostituire presto con un altro palinsesto, un altro fagocitatore di passioni. Noi amanti della musica non possiamo negare una certa qualità e genialità in alcuni prodotti confezionati nei talent e in particolare nelle edizioni di X Factor, ma certi sentimenti sono puri e sopravvivono a noi e agli autori televisivi. E vanno cercati altrove. Magari ho detto un sacco di cose stupide e i Maneskin calcheranno i palchi internazionali per i prossimi quarant’anni, e magari il rock non è morto. Magari.

