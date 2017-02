Siamo stati al Mantova Comics & Games 2017

Qualche foto del Mantova Comics & Games 2017, del weekend dal 24 al 26 febbraio. Tra cosplay, videogames e ospiti d’eccezione, l’evento si è rivelato molto interessante: i tanti fan hanno potuto incontrare youtuber come victorlazlo88, Croix89, Amedeo Preziosi, Giorgio Vanni, Jannet Incosplay, Farenz e I Parchi Giochi.

L’Area Games si è invece posta come ideale luogo d’incontro tra il passato ed il presente del gaming, tra nostalgia delle sale giochi anni Ottanta e grandi novità indie e next gen. Il lato cosplay è stato invece curato da BHC, gruppo professionalmente attivo nel 2005 e noto per il proprio talento nel portare “in vita” personaggi del fumetto e del grande e piccolo schermo, tra karaoke, dj set, workshop e set fotografici.



Fotografie di Enrico Dal Boni.

