Manu Chao, tre concerti in Italia ad agosto 2020

Manu Chao si esibirà in Italia per ben tre concerti durante il mese di agosto. Oltre alla già annunciata tappa al No Borders Music Festival 2020 (sold out in prevendita), l’ex Mano Negra si esibirà anche a Rovereto e ad Alba (CN), con l’ultimo concerto organizzato dallo staff del Collisioni Festival.

Tre concerti che, come annunciato nel comunicato stampa diffuso oggi, saranno tre appuntamenti simbolici: un concerto senza confini, a pochi chilometri dal confine tra Austria, Slovenia ed Italia, un concerto per la pace e uno come ringraziamento per coloro che hanno lavorato nelle settimane difficili del Coronavirus tra marzo e maggio. In tutte e tre le serate verrà portato il format Manu Chao Acustico, intitolato El Chapulin Solo, a conferma del suo carattere anticonformista e contro le regole del music business.

Manu Chao Tour 2020, le date italiane

07 agosto – Altopiano del Montasio (UD), No Borders Music Festival (sold out)

10 agosto – Rovereto (TN), Campana dei Caduti

12 agosto – Alba (CN), Grazie del Collisioni Festival (ingresso ad invito)

