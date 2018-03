Marco Mengoni: è partito il pre – order del Mad Box

Da oggi è possibile ordinare, andando su http://www.myplaydirect.com/marco-mengoni, il nuovo cofanetto in edizione limitata di Marco Mengoni, “Mad Box“, contenente oltre alla discografia del cantante anche un bouns cd, in cui sarà possibile trovare 11 tracce inedite tutte da scoprire, fra cui alcune delle sue hit ricantate per l’occasione e numerose cover.

Sarà possibile effettuare il pre – order del “Mad Box” per il tempo limite di un mese, dopodiché inizierà la produzione e l’invio a partire dalla prima settimana di giugno.

Ecco la tracklist degli undici brani:

STUDIO LIVE

1. NO STRESS

2. MAD WORLD

3. L’EDERA

4. MAD-LEY (Always- The fool on the hill- Fa Fa Fa Fa)

5. EN UN DIA CUALQUIERA (In Un Giorno Qualunque)

LIVE

1 .PSYCHO KILLER

2. IN VIAGGIO VERSO ME

3 .STANCO

4 .QUESTA NOTTE – COULD YOU BE LOVED

5 .LA GUERRA

6 .SEX MACHINE improvisation

