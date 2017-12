Marco Ravelli, un dj set a Milano il 31 dicembre 2017

I Magazzini Generali saluteranno al meglio il nuovo anno con un grande evento in collaborazione con il Limelight di Milano.

Le porte del locale si apriranno a partire dalle 21:00 con un buffet. Dalle 23:00 saliranno sul palco tanti ospiti per una serata all’insegna del revival, dell’house music & commercial. Special Guest Marco Ravelli, noto dj e speaker radiofonico che ha fatto la storia della musica dance nella radio italiana fin dagli anni ’90. Una serata ricca di sorprese e novità, animazione, ballerini e vocalist coloreranno l’ultima notte dell’anno.

Chi è Marco Ravelli

“Tutto iniziò nel 1979, mentre i miei coetanei dimostravano un particolare interesse per i pattini, il basket, il calcio, la pallavolo, ecc. ecc. io m’accorsi di avere un debole per un aggeggio cilindrico chiamato microfono, di avere un debole per degli affari circolari chiamati dischi…”

Alla metà degli anni 90 iniziano anche le sue prime esperienze nelle discoteche italiane. Alla fine degli anni 90/inizi anni 2000, nel weekend conduce un programma chiamato “Discoparade Anni 90”, dove vengono riproposti i successi dance degli ultimi 10 anni. Tra i tanti programmi che realizza su Discoradio, sicuramente vanno ricordate alcune classifiche,molto particolari, tipo la Progress-Hit e l’Alternative-Hit. Molti dei suoi programmi radiofonici, diventano anche delle compilations di notevole successo, alle quali, si affezionano parecchi giovani amanti della musica dance. Dal 6/6/2007 Marco Ravelli è in onda su Radio Studio Più dalle 14 alle 15, sempre con un programma dance, chiamato “Let’s Dance”, e il Sabato alle 14.30 con la classifica “Let’s Dance Chart”.

Magazzini Generali – 31 dicembre 2017, i prezzi

Prevendita Gran Buffet:

Ingresso valido dalle h 21.00

35€ incluso 2 drinks + 1 flute di spumante per il brindisi di mezzanotte + buffet

Prevendita solo evento:

Ingresso valido dalle h 23.00

25€ incluso 2 drinks + 1 flute di spumante

Info & Booking Tavoli:

(+39) 393.0999000 – Mobile & Whatsapp

