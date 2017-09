Marilyn Manson, si intitola Heaven Upside Down il nuovo album in uscita il 6 ottobre 2017

È stata finalmente confermata la data di pubblicazione di “Heaven Upside Down“, il decimo album in studio di Marilyn Manson. La nuova fatica del Reverendo infatti vedrà la luce il prossimo 6 ottobre. “Heaven Upside Down” è anticipato da un nuovo singolo, “We Know Where You Fucking Live”, che lascia presagire un ritorno alle origini oscure e aggressive che hanno fatto la fortuna di due dischi seminali di Manson, “Portrait of an American Family” e “Holy Wood”.

I dieci brani di “Heaven Upside Down” sono stati registrati a Los Angeles sotto l’egida del produttore e compositore cinematografico Tyler Bates, già al fianco di Manson durante la realizzazione dell’acclamato “The Pale Emperor” del 2015.

Il prossimo 27 settembre, Brian Warner inizierà il suo tour mondiale, che toccherà anche l’Italia per un’unica data il 22 novembre a Torino al Pala Alpitour.

Marilyn Manson – Heaven Upside Down – La tracklist dell’album

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

