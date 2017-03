Marilyn Manson, il nuovo album uscirà il 19 giugno 2017?

Il nuovo album di Marilyn Manson potrebbe arrivare nei negozi il prossimo 19 giugno. Il disco, che salvo cambiamenti dell’ultimo minuto si intitolerà “SAY10” (come la traccia pubblicata alla fine del 2016), sarebbe dovuto uscire nei progetti iniziali lo scorso 14 febbraio. Nella giornata di oggi, il cantante statunitense ha diffuso un contenuto su Instagram nel quale ha allegato un messaggio con quella che potrebbe essere la definitiva data di pubblicazione.

Il breve video, che rappresenta due righe orizzontali tagliate perpendicolarmente da una verticale, è accompagnato da un messaggio che recita “6:19, The Time Has Come” (trad. 6:19, il tempo è arrivato). I due numeri potrebbero rappresentare una data nel formato statunitense: la cosa può significare che il 19 giugno potrebbe arrivare qualcosa di nuovo dal fronte Marilyn Manson, come ad esempio l’atteso successore di “The Pale Emperor” o un nuovo singolo di lancio, al quale seguirebbe poi l’uscita del disco. Visto il già confermato tour estivo, che partirebbe il 20 luglio da Budapest, l’ipotesi più accreditata resta la prima.

Marilyn Manson sarà in Italia per due show estivi il 25 (Rock In Roma) e 26 luglio (Villafranca di Verona).

6:19. The time has come. Un post condiviso da Marilyn Manson (@marilynmanson) in data: 22 Mar 2017 alle ore 06:18 PDT

Comments

comments