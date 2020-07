Marilyn Manson, il nuovo album WE ARE CHAOS nei negozi a settembre

Marilyn Manson ha annunciato l’uscita del suo nuovo album. L’undicesimo LP della sua carriera si intitola “WE ARE CHAOS” e uscirà l’11 settembre prossimo per Loma Vista e arriva a tre anni di distanza dal precedente “Heaven Upside Down”, con un artwork interamente dipinto dallo stesso Manson. In contemporanea all’annuncio del disco, è stato diffuso il video della title track per il quale ha collaborato con il rinomato illustratore Matt Mahurin, che ha curato tutta la parte tecnica.

A parlare del disco è lo stesso Marilyn Manson:

“Quando ho iniziato ad ascoltare ora “WE ARE CHAOS”, mi sembra come se il mondo ripetesse continuamente la sua storia, rendendo tutte le storie di questo disco come se fossero state scritte oggi. Questo è un lavoro che è stato inciso e nessuno lo ha ascoltato fino a quando non è stato terminato del tutto. Si parla di un lavoro dove ci sono un lato A e B come nel senso tradizionale e, come in un LP, è un cerchio nel quale è l’ascoltatore a inserire l’ultimo pezzo del puzzle nel disegno dei brani. Il concept rappresenta uno specchio che ho costruito per gli ascoltatori con Shooter Jennings (produttore uscito dal country che ora è tra i più richiesti sulla piazza, ndr) e nel quale noi non ci fissiamo. Ci sono molte cose nella vita, ma nell’anima e nel tuo museo delle memorie, lo specchio rimane sempre la cosa peggiore. Sono molti i fantasmi che mi hanno caratterizzato la stesura dei testi. Lavorando al disco avevo l’obiettivo di pretendere di non essere un animale. Ma ho avuto la conferma che l’umanità è la peggiore di tutte. Avere pietà e come uccidere. Le lacrime sono il più importante sfogo del corpo umano.”