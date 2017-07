Marilyn Manson, sold-out il concerto a Villafranca di Verona

Pare proprio che le preghiere di un gruppo di residenti di Villafranca di Verona abbiano sortito l’effetto opposto. È stato infatti annunciato il sold-out del concerto che Marilyn Manson terrà il prossimo 26 luglio presso il Castello Scaligero del comune veneto. Rimangono ancora disponibili i biglietti per le altre date italiane del Reverendo, previste per il 25 luglio al Postepay Sound Rock in Roma e il 22 novembre al PalaAlpitour di Torino.

Tornando a quanto anticipato in apertura, il live di Brian Hugh Warner è stato fortemente osteggiato da alcuni abitanti di Villafranca di Verona, che hanno organizzato nei giorni scorsi gruppi di preghiera e petizioni pubbliche (anche sui social) per far sì che il concerto venisse annullato. L’aura diabolica che circonda Manson a quanto pare non si è sbiadita nel corso degli anni, e continua ad accompagnarlo, nel bene e nel male. Il sindaco di Villafranca, Mario Faccioli, ha fatto chiarezza con i suoi concittadini (soprattutto con quelli più turbati per l’avvicinarsi dell’evento) dichiarando che la scelta di Marilyn Manson, così come quella di molti altri cantanti che si sono esibiti al Castello Scaligero, è stata dettata da fattori economici e di visibilità decisamente positivi per il territorio, dato il richiamo che il Reverendo ha sia a livello internazionale che in Italia. E infatti, nonostante tutto il clamore e le polemiche, (per ora) la data di Villafranca è stata l’unica a registrare il tutto esaurito delle tre tappe previste entro la fine del 2017.

Il nuovo album della controversa rockstar è attualmente in fase di lavorazione e dovrebbe intitolarsi “Heaven Upside Down“. Un’attesa snervante per i fan, che attendono il successore del fortunato “The Pale Emperor” (pubblicato nel 2015) e che sono stati illusi con l’annuncio del nuovo lavoro di Manson, che avrebbe dovuto portare il titolo di “Say10” e uscire il 14 febbraio scorso, ma che è poi slittato a data da destinarsi.

Marilyn Manson tour 2017

Martedì 25 luglio 2017 – Postepay Sound Rock in Roma

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerti: ore 20.30

Prezzo del biglietto in prevendita: €38,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €44,00

Mercoledì 26 luglio 2017 – Castello Scaligero, Villafranca di Verona – Sold-out

Apertura porte: ore 18.30.

Inizio concerti: ore 20.00.

Mercoledì 22 novembre 2017 – PalaAlpitour, Torino

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerti: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €37.00 + d.p.

Biglietti disponibili (eccezion fatta per la data di Villafranca di Verona) su circuito Ticketone.

