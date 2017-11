Marilyn Manson tour 2018, un concerto in Italia a giugno

L’estate del 2018, già densa di concerti e festival di grande richiamo, vedrà un grandissimo ritorno. Marilyn Manson infatti, dopo le date di quest’anno a Roma, Verona e Torino, si esibirà il 19 giugno 2018 a Milano, presso l’Ippodromo Snai San Siro.

L'”Heaven Upside Down tour” toccherà di nuovo l’Italia, accontentando questa volta i fan del capoluogo lombardo, dal quale il Reverendo manca dal 2015. “Heaven Upside Down” è appunto il titolo dell’ultimo disco di Manson, “un album a due velocità, dove convivono forzatamente le personalità distinte e in contrasto tra loro dello stesso artista. La parte violenta, quella grottesca e quella malinconica. Il risultato non è il massimo se si considera questo lavoro nel suo complesso, perché troppo variegato e un po’ confuso, ma quattro episodi spiccano su tutti e ci si può abbondantemente accontentare. In fin dei conti abbiamo ancora bisogno di un Marilyn Manson capace di urlarci in faccia quanto siamo ipocriti”.

Marilyn Manson tour 2018

Martedì 19 giugno 2018

Ippodromo Snai San Siro – Milano

Biglietti in vendita su circuito Ticketone dalle ore 10 di mercoledì 29 novembre.

