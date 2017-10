Marilyn Manson, Twiggy Ramirez fuori dalla band in seguito alle accuse di stupro

Jeordie White, vero nome di Twiggy Ramirez, è stato cacciato dalla band di Marilyn Manson in seguito alle recenti accuse di stupro formulate da Jessicka Addams, vocalist delle Jack Off Jill ed ex fidanzata del bassista.

Come dichiarato dallo stesso Manson sul suo profilo Twitter, “ho deciso di prendere le distanze da Jeordie White in quanto membro dei Marilyn Manson. Sarà sostituito per le prossime date del tour. Gli auguro buona fortuna“. Poco dopo, su Instagram, il Reverendo aggiunge: “Oggi è un giorno molto triste“.

Da parte sua Ramirez ha commentato, come riportato da Blabbermouth: “Vorrei solo trascorrere del tempo con la mia famiglia e continuare il mio percorso di sobrietà intrapreso in questi anni“. E ha inoltre confermato che non prenderà più parte al tour con Manson.

Le accuse della Addams risalgono al 20 ottobre scorso e si riferiscono a episodi avvenuti una ventina di anni fa. Marilyn Manson ha commentato queste notizie dichiarando di non avere mai saputo nulla a riguardo se non che Twiggy Ramirez e la donna avessero avuto in passato una relazione, e di essere seriamente rattristato dall’angoscia della musicista.

