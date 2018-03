Mark Lanegan tour 2018, un concerto al Pistoia Blues Festival a luglio

Biglietti in vendita da domani 30 marzo sui circuiti ticketone.it, boxol.it, ticketmaster.it a prezzi variabili a partire da 25€ +dp.

Lo show al Pistoia Blues Festival si inserisce all’interno del tour estivo di Lanegan , che si esibirà come già noto il 25 luglio a Milano e il giorno successivo a Verucchio (RN).

Dopo la notizia dei Supersonic Blues Machine tra i nomi dell’edizione 2018 del Pistoia Blues Festival , si aggiunge anche la Mark Lanegan Band al cartellone della kermesse toscana. Il cantautore statunitense, quindi, non solo si esibirà sullo stesso palco del duo composto dal bassista Fabrizio Grossi e dal batterista Kenny Aronoff (che sarà accompagnato per l’occasione da Billy Gibbons degli ZZ Top), ma anche lo stesso giorno, il prossimo 15 luglio .

