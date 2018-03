Mark Lanegan, dopo il successo delle date nostrane dello scorso anno, ritornerà di nuovo in Italia per due tappe estive il 25 luglio 2018 al Giardino de La Triennale di Milano, nel contesto del Trip Music Festival, e il 26 luglio al Verucchio Festival, in provincia di Rimini.

Per l’occasione il cantautore statunitense presenterà anche e soprattutto alcuni brani estratti da “Gargoyle“, l’ultimo album di inediti pubblicato il 28 aprile 2017.

Mark Lanegan tour 2018, le date dei concerti

25 luglio: Milano – Giardino de La Triennale, #TripMusic Festival

26 luglio: Verucchio (RN) – Verucchio Festival 2018

Prezzo biglietti: 25€ + diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili in prevendita per gli iscritti #mylivenation dalle 10 di giovedì 22 marzo e dalle 10 di venerdì 23 marzo su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

