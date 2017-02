Marostica Summer Festival 2017, il programma dei concerti con Nek e Anastacia

Procede a vele spiegate l’organizzazione della nuova edizione del Marostica Summer Festival 2017. La rassegna, ospitata nella famosa Piazza degli Scacchi al centro delle mura cittadine, sta crescendo ogni anno per interesse e qualità delle proposte e nelle scorse edizioni ha offerto un’alternanza di serate live ed eventi a tema atti a scaldare l’estate dei marosticensi e non solo.

Sarà Nek ad inaugurare la terza edizione dell festival organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica: il concerto del 7 luglio aprirà il tour estivo dell’artista che prende il nome dal suo ultimo album di inediti “Unici” e che farà tappa in alcune delle location più prestigiose e suggestive d’Italia. Sul palco di Piazza degli Scacchi Nek regalerà al pubblico, con la sua straordinaria energia, le note degli indimenticabili successi della sua carriera e i brani del suo ultimo lavoro.

Sono fino ad oggi Anastacia e George Benson gli altri due artisti confermati dell’edizione 2017, in attesa dei prossimi annunci. Anastacia sarà in Piazza degli Scacchi il 12 luglio con tutte le hit incluse nella sua “Ultimate Collection”; George Benson calcherà le scene il 17 luglio nell’unica data italiana del suo tour: considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, porterà il suo straordinario talento vocale e la sua “mitica” chitarra Ibanez per coinvolgere il pubblico in una fusione di musica jazz e pop.

Marostica Summer Festival 2017

7 luglio 2017 – Nek

12 luglio 2017 – Anastacia

17 luglio 2017 – George Benson

I biglietti del Marostica Summer Festival sono in prevendita nei circuiti Ticketone e Vivaticket.

