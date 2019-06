Marostica Summer Festival 2019, la lineup del festival

Partirà il 3 luglio, con il concerto dei Toto, Marostica Summer Festival 2019, rassegna che porterà nella città vicentina una lineup che alternerà i più importanti artisti internazionali a serate ad ingresso gratuito.

E proprio la band di “Hold The Line”, il cui chitarrista Steve Lukather calcò proprio il palco di Piazza degli Scacchi lo scorso anno con Ringo Starr, porterà nella serata inaugurale i brani della nuova raccolta “40 Trips Around The Sun”. L’altro ospite internazionale sono i Franz Ferdinand: la rock band scozzese sarà invece protagonista della serata dell’8 luglio.

Non manca lo spazio per la musica italiana, rappresentata da Francesco De Gregori, per l’occasione accompagnato il 10 luglio da un’orchestra di quaranta elementi il cui nucleo centrale è il Gnu Quartet, Giorgia, e il suo “Pop Heart Summer Nights” del 12 luglio, e Antonello Venditti, che il 18 luglio proseguirà anche a Marostica il tour celebrativo dello storico “Sotto il segno dei pesci”. Sarà italiano anche la serata evento “Bohemian Rhapsody”, il musical dedicato ai Queen proposto da La Compagnia del Villaggio il 17 luglio.

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Di seguito la scaletta completa degli eventi:

03 luglio – Toto

06 luglio – Limone Arrogante (ingresso gratuito)

08 luglio – Franz Ferdinand

10 luglio – Francesco De Gregori

12 luglio – Giorgia

13 luglio – Apo e Don Backy (ingresso gratuito)

17 luglio – Bohemian Rhapsody

18 luglio – Antonello Venditti

20 luglio – 90 Wonderland (ingresso gratuito)

