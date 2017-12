Massive Attack tour 2018, due concerti in Italia a luglio

Dopo il fortunato tour del 2016 dei Massive Attack in Italia, che ha visto il duo esibirsi per un totale di ben sette date nel nostro Paese, la trip hop band di Bristol tornerà nuovamente in territorio nostrano per due appuntamenti durante l’estate del 2018: il 15 luglio a Mantova (Piazza Sordello) e il 16 a Perugia all’Umbria Jazz Festival.

L’ultima fatica in studio di Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall è l’EP “Ritual Spirit”, uscito a febbraio 2016 e prima pubblicazione dei britannici con Tricky dai tempi di “Protection”, album uscito nel 1994.

Massive Attack tour 2018, le date dei concerti

15 luglio – Mantova (Piazza Sordello)

16 luglio – Umbria Jazz Festival (Perugia)

I biglietti per i concerti saranno disponibili per l’acquisto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutte le prevendite autorizzate a partire dalle ore 10.00 di venerdì 15 dicembre 2017.

