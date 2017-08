Mastodon, annunciata una data a novembre

Mancano in Italia da quasi tre anni e il loro ritorno live nel Belpaese è di certo uno dei più attesi. Stiamo parlando dei Mastodon, che faranno tappa al Live di Trezzo sull’Adda (MI) per un’unica data nostrana il prossimo 27 novembre. A introdurre il concerto della formazione statunitense toccherà ai Red Fang e ai Russian Circles.

Dopo essersi dedicati a diversi side projects e altrettanto numerose collaborazioni, tra cui citiamo Gone Is Gone, Giraffe Tongue Orchestra e Killer Be Killed, i Mastodon sono ritornati con “Emperor Of Sand“, il nuovo (e settimo) lavoro in una carriera che non ha visto praticamente ostacoli, pur avendo sempre fatto discutere gli appassionati per un percorso musicale segnato da continui e spesso repentini cambi di stile.

Pubblicato il 31 marzo 2017, “Emperor Of Sand” mostra una band in forma perfetta. “È uscito un altro classico del metal. A metà tra vecchio e nuovo, i Mastodon ricordano il suono duro e impressionante di album come “Crack The Skye” e “Leviathan” ma al tempo stesso implementano tutti gli ingredienti che in “Once More ‘Round The Sun” avevano aperto il loro suono ad una platea ancora maggiore di ascoltatori. Il risultato è un album pressoché perfetto, dove l’impressionante tecnica dei componenti si fonde ad una realizzazione maestosa curata dal producer Brendan O’Brian, un suono che mai come in questo disco mescola melodia e durezza; psichedelici refrain marciano spalla a spalla con trame melodiche di presa potente“.

Mastodon tour 2017

Lunedì 27 Novembre 2017

Trezzo sull’Adda (MI), Live Club – via Giuseppe Mazzini, 58

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket (siti e punti vendita) dalle ore 10 di lunedì 24 agosto.

