Il tour 2017 di Max Gazzè si è aperto pochi giorni fa al Teatro dell’Opera di Roma, ed è già passato da Napoli e da Firenze: di seguito, la scaletta dei concerti. Nei prossimi giorni “Alchemaya”, questo il nome dello spettacolo, sarà a Milano, Padova e Torino (tutti i dettagli sulle date qui).

Per questa tournée Max Gazzè ha organizzato uno show particolare: innanzitutto, sul palco è accompagnato dalla Bohemian Symphony Orchestra di Praga. Inoltre, il concerto è diviso in due atti: il primo vede fuso il lavoro del cantante con quello del fratello Francesco, con composizioni originali, mentre nel secondo atto il repertorio di Gazzè viene rivisitato in chiave “sintonica”; il neologismo, creato ah hoc, indica l’unione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori.

Max Gazzè – La scaletta dei concerti del tour 2017

Atto I

Intro (Lettura: Progenie) L’origine del mondo (Lettura: Anello mancante) Il diluvio di tutti (Lettura: Enuma Elish) La tavola di Smeraldo (Lettura: L’Atlantideo) Vuota dentro (Lettura: Bassa frequenza) Visioni ad Harran (Lettura: Ezechiele) Alchimia Etereo (Lettura: XXII) Il progetto dell’anima

Atto II

Il timido ubriaco Il solito sesso Atto di forza Ti sembra normale Nulla La vita com’è Se soltanto Cara Valentina Edera Mentre dormi Sotto casa Un brivido a notte Una musica può fare Verso un altro immenso cielo

