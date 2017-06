Max Pezzali, si intitola Le canzoni alla radio il nuovo singolo con Nile Rodgers

A distanza di un anno da “Astronave Max – New Mission 2016”, venerdì 2 giugno 2017, è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali. Il brano, intitolato “Le canzoni alla radio“, vanta della collaborazione di Nile Rodgers, produttore e chitarrista di fama internazionale. Il pezzo, disponibile in streaming e su iTunes, è il primo di un nuovo disco di inediti che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.

Max Pezzali avrà modo di presentare dal vivo il nuovo singolo martedì 6 giugno sul palco degli Wind Music Awards, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona. L’artista per l’occasione riceverà un premio per il successo dei suoi concerti certificati sold-out in ogni data.

Max Pezzali ft. Nile Rodgers – Le canzoni alla radio – La copertina del singolo



Ascolta di seguito il nuovo singolo.

