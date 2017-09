Max Pezzali, Nek, Francesco Renga tour 2018, le date dei concerti

È stato pubblicato oggi “Duri da battere” il nuovo singolo di Max Pezzali in collaborazione con Nek e Francesco Renga. Le novità non si fermano qui, perché i tre artisti hanno annunciato un tour insieme per celebrare le loro carriere e interpretare le canzoni più significative dei rispettivi repertori. La tournée partirà il 20 gennaio 2018 da Bologna. Di seguito, tutte le date dei concerti.

Pezzali, Nek, Renga tour 2018

20 gennaio – Unipol Arena, Bologna

22 gennaio – Brixia Forum, Brescia

25 gennaio – RDS Stadium, Genova

26 gennaio – Pala Alpitour, Torino

29 gennaio – Adriatic Arena, Pesaro

31 gennaio – Pala Sele, Eboli (SA)

3 febbraio – Pal’Art, Acireale (CT)

12 febbraio – Pala Bam, Mantova

16 febbraio – Arena Spettacoli Padova Fiere, Padova

20 febbraio – Nelson Mandela Forum, Firenze

I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 16.00 di mercoledì 13 settembre su TicketOne.it e dalle ore 16.00 di lunedì 18 settembre nei punti vendita e prevendite abituali.

