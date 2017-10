CD 2 1. Io ci sarò (Radio edit) 2. Eccoti (la storia più incredibile che conosco) 3. La dura legge del gol 4. La regola dell’amico 5. Nord sud ovest est 6. Come mai 7. Una canzone d’amore 8. Due anime (Radio edit) 9. Il mio secondo tempo 10. Rotta x casa di dio 11. La regina del celebrità (Radio edit) 12. Finalmente tu 13. Bella vera 14. Lo strano percorso 15. Weekend 16. Con un deca 17. Nella notte Molella remix (Radio edit) 18. I cowboy non mollano

CD 1 1. LE CANZONI ALLA RADIO (Radio edit) 2. DURI DA BATTERE (Radio edit) 3. UN’ESTATE CI SALVERÀ 4. LA VITA CON TE 5. IL RECORD 6. IL SECOLO GIOVANE 7. VOLUME A 11 8. TUTTO CIÒ CHE HO (New remix) 9. L’universo tranne noi 10. Sei fantastica (Radio edit) 11. Sempre noi (feat. j-ax) 12. Quello che comunemente noi chiamiamo amore (Radio edit) 13. Ritornerò 14. Sei un mito (Radio edit) 15. Hanno ucciso l’uomo ragno 16. Gli anni 17. Nessun rimpianto 18. Tieni il tempo (Radio edit) 19. Credi

“Le canzoni alla radio” sarà composto da 2 CD con 7 brani inediti , il remix 2017 di “Tutto ciò che ho” e 30 grandi successi in Fm dagli 883 a oggi.

Uscirà venerdì 17 novembre 2017 “ Le canzoni alla radio “, il nuovo album di Max Pezzali . Dopo la pubblicazione di “Duri da battere”, il singolo con i featuring di Nel e Francesco Renga, Max torna per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

