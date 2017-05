Mazzy Star, morto il batterista Keith Mitchell

Keith Mitchell è morto: il batterista dei Mazzy Star è scomparso domenica 14 maggio 2017 ma la notizia è stata resa nota soltanto il giorno successivo. Ancora sconosciute, invece, le cause della morte del batterista. La notizia è stato data dai colleghi Hope Sandoval e David Roback, che hanno pubblicato una foto su Facebook per annunciare la scomparsa.

“I nostri cuori sono a pezzi. Abbiamo perduto il nostro amatissimo Keith Mitchell, un batterista meraviglioso e di vero talento con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare per molti anni. Vivrà nei nostri cuori per sempre. Ci mancherai, Big Fella”

hanno comunicato Sandoval e Roback come tributo al loro batterista.

Keith Mitchell era entrato a far parte dei Mazzy Star sin dalla formazione nel 1989, nata sulle ceneri degli Opal dove lo stesso Mitchell aveva suonato accanto a David Roback e alla cantante Kendra Davis. Concluso il progetto e reclutata Hope Sandoval alla voce, erano ufficialmente pronti i Mazzy Star.

Keith Mitchell ha suonato la batteria in tutti e quattro gli album ufficiali della band: il debutto del 1990 “She Hangs Brightly”, il successivo “So Tonight That I Might See” del 1993 che è stato a tutti gli effetti il disco più celebre dei Mazzy Star, contenente la celebre “Fade Into You”), “Among My Swan” del 1996 e l’ultimo disco “Seasons of Your Day”, pubblicato nel 2013.

Comments

comments