Meadows End, in lavorazione il quarto album

È stato recentemente annunciato l’inizio dei lavori al quarto album degli svedesi Meadows End. Gli scandinavi sono una realtà meritevole di rispetto e attenzione nel panorama Melodic Death Metal: all’attivo la produzione con etichetta indipendente di ben tre dischi, realizzati con attenzione sia sul piano dei contenuti che nel “packaging”.

Il percorso produttivo di questa compagine inizia nel 2009 con l’uscita di “Ode to Quietus”, lavoro caratterizzato da ambientazioni molto cupe e da ritmiche decise, enfatizzate dalla possente voce in growl del cantante Johan “The Brute” Brandberg. Le musiche, potenti e ben strutturate, assumono una valenza onirica, resa tale dall’accompagnamento di tastiere e pianoforte: una “brutale eleganza” che sarà prerogativa peculiare anche nelle successive produzioni.

Nel 2014 viene lanciato il secondo volume, intitolato “The Sufferwell”, che pone ulteriore accento alle sonorità eteree trasmesse dalla band, attraverso brani potenti e di grande coinvolgimento. Atmosfere apocalittiche, che richiamano immagini da fine del mondo nella mente dell’ascoltatore; “Insurrection” ne è un esempio lampante; l’intero album, ad ogni modo, mantiene un alone ultraterreno, anche nella bellissima “Devilspeed Loathekill”, la quale presenta un sound potente e cattivo, commisurato in un’armonia che lo rende forse il brano simbolo della band.

Il 2016 ha visto l’uscita di “Sojourn”, terzo volume dei Meadows End, ottenuto da brani scritti durante vari periodi nella carriera della band. Alcuni di essi sono stati rilasciati tra il 1999 e il 2006 (periodo durante il quale il gruppo già esisteva, muovendo i primi passi prima di una vera e propria produzione di un album musicale. Le ambientazioni sono fedeli agli stilemi del roster scandinavo, assumendo un accento ulteriormente deciso sulle sonorità, ricche di riff martellanti e perfettamente espresse attraverso ogni membro della band.

Un tour di grande successo in Spagna ha rafforzato ulteriormente la ferrea determinazione dei Meadows End, i quali oggi sono in studio per la realizzazione del quarto titolo della loro saga. La produzione necessita di tempo e attraverso i propri canali social vengono annunciate alcune notizie riguardo i progressi nelle registrazioni. Il lancio del quarto album è previsto per il prossimo anno, per cui sarà necessario pazientare ancora per poter avere qualcosa di tangibile in merito. Nel frattempo, chiunque li voglia apprezzare può immergersi nell’ascolto di “Ode to Quietus”, “The Sufferwell” e “Sojourn”.

