Ottobre rosso – Mecna ft. Ghemon

L’album più atteso è finalmente fuori. A Mecna è bastato svelare la tracklist per generare hype su questa nuova collaborazione con Ghemon. Ascoltandola, non possiamo far altro che giustificarlo.

Da zero a cento – Baby K

Ne sentivamo un estratto già da qualche giorno, in una pubblicità. Baby K riprova a prendersi l’estate: il livello del pezzo rasenta la sufficienza, ma coi tormentoni sappiamo come funziona.

Sober – Demi Lovato

Le difficoltà di Demi Lovato sono note a tutti, per anni ha abusato di droghe ed alcool, salvo poi esserne uscita. Con “Sober”, Demi, si confessa, chiede scusa e mette in piedi un pezzo bellissimo. Applausi a scena aperta.

Business class – Marracash ft. Rkomi

Per celebrare i 10 anni dell’omonimo primo album, Marra pubblica una raccolta di inediti e rarità. Come di consueto, uno sguardo al passato difficile, ma anche la consapevolezza di un presente che, nonostante il successo, non è sempre rose e fiori: “perché volare fa paura uguale in business class”.

Stupefacente – Frah Quintale

Con Missili che ancora non smette di suonare, Frah si ripresenta da solo con un brano alla Frah.

El ninho – Achille Lauro & Boss Doms

È arrivato Pour l’amour, pieno di collaborazioni, di sonorità esagerate, ma, non smetterò di ripeterlo, originali. La rivincita del ninho, cantata da chi la rivincita se la sta prendendo.

Big God – Florence + The Machine

Nessuna preghiera, come il titolo potrebbe lasciare intendere. In Big God, Florence, racconta il ghosting: banalmente, come quando non riceviamo risposta ad un messaggio, più concretamente quando qualcuno sparisce senza lasciar tracce, evitando ogni possibile contatto.

I Don’t Know – Paul McCartney

La longevità artistica di un 76enne sta tutta in pezzi come questo: c’è il classico Sir Paul, ma, se ci concentriamo sull’attacco, sentiamo un forte profumo di nuovo. Infinito.

Gucci rubate – Enzo Dong

Fuori tempo massimo per le nomination al prossimo Premio Tenco. Peccato, aveva tutte le carte in regola.

light is coming – Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Ripensando alle precedenti uscite in coppia, dispiace che il pezzo non renda come i precedenti.

Comments

comments