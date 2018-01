Mecna sta per tornare, non ci è dato sapere come e quando, ma molto presto potrebbero esserci delle novità importanti. Con un video pubblicato su Instagram, enigmatico all’inverosimile, il rapper foggiano ha messo in allerta i suoi follower. Nel video compaiono dei numeri che sembrano ricondurci a delle date: un 19 e un 26 che viene subito corretto in 25. Volendo tirare a indovinare, la prima potrebbe essere la data del singolo di presentazione e la seconda quella dell’uscita del disco, ma con Mecna c’è poco da fare. È imprevedibile.

A Mecna le sorprese piacciono, o, quantomeno, è uno a cui piace farle. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2017 quando il rapper decise di far uscire, senza alcun preavviso, “Lungomare Paranoia”, l’album che ne segnava il ritorno dopo due anni di silenzio. Ma giusto il tempo dei tour di rito e di un’eccezionale tournée estiva, a dimostrazione che l’estate la sta forse cominciando a rivalutare, ed ecco che di lui si perdono nuovamente le tracce. Qualche featuring (The Night Skinny, Ernia ndr) qua e là, ma niente che lasci presagire un suo imminente ritorno.

Invece eccoci qui, a tentare di mettere insieme i pezzi di un puzzle che segna il ritorno sulle scene di uno degli artisti più interessanti ed eclettici di questi anni. Ha destato la nostra attenzione con “Disco Inverno”, ci ha sorpresi con “Laska” e ha confermato tutto ciò che di buono si è detto di lui con “Lungomare Paranoia”. Le premesse ci sono tutte, adesso starà allo stesso Mecna doverci dire di più al riguardo.

Testo a cura di Felice Ragona.

Un post condiviso da Mecna (@mecna) in data: Gen 15, 2018 at 11:38 PST

Comments

comments