Tu ed io – Mecna ft. CoCo

Definitivo. L’album di Mecna, quando arriverà, si candida ad essere la cosa più figa in circolazione. Bene anche CoCo, che conferma il feeling già riscontrabile in “Equilibrio”. F.R.

Better Now – Post Malone

Uno dei dischi più attesi dell’anno è finalmente uscito. Post Malone con “beerbongs & bentleys” infrangerà qualsiasi tipo di record sulle piattaforme streaming. Che voglia di sentirlo live a Roma a luglio. S.M.

Super Martina – Lorenzo Fragola ft. Gazzelle

“Eri super carina, eri super latina, eri superlativa, ma ora è super mattina”. Quest’estate, ahimè, andrà così. F.R.

Défiler – Stromae

Bentornato Stromae. Ci eri mancato. Il talentoso artista belga a distanza di tanti, troppi, anni torna con un brano di nove minuti che fa da colonna sonora alla sfilata di moda del suo marchio Mosaert. Per ora facciamocelo bastare. S.M.

Have It All – Jason Mraz

Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di leggero e piacevole in questo ultimo venerdì di aprile, c’è il semprefresco Jason, che, probabilmente, qualcuno non sentiva dai tempi di “I’m Yours”. F.R.

Una grande festa – Luca Carboni

Giornata di ritorni. Dopo il fortunato “Pop-Up” del 2015, Luca Carboni anticipa il suo nuovo album di inediti “Sputnik” pubblicando il singolo “Una grande festa”. Il brano ha un discreto piglio, ma abbiamo ascoltato di meglio. S.M.

Melody – Lost Frequencies ft. James Blunt

James Blunt ha fatto talmente tante cose belle che quando ne fa una ‘carina’ si chiude facilmente un occhio. Classica hit targata Lost Frequencies, puntuale all’appuntamento con la stagione più calda. F.R.

Uramaki – Mahmood

“A cosa serve la filosofia se ci scriviamo messaggi porno ancora prima del buongiorno”. Mahmood è poco pubblicizzato, ma è già il secondo pezzo che azzecca. Bravo. S.M.

Tutto OK – Raige

Un brano che per atmosfera e sonorità ricorda “Buongiorno L.A.”, il primo step del nuovo Raige. No, non è “Tora Ki” e non torneranno i OneMic, ma ha davvero senso continuare a ripeterlo? F.R.

El Anillo – Jennifer Lopez

J.Lo mette il suo abito di diamanti migliore e butta nel grande calderone delle possibili hit estive un brano tutto sommato dignitoso. S.M.

