Medimex 2018, confermati Kraftwerk e Placebo

Torna anche quest’anno il Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale pugliese. L’edizione 2018 della kermesse si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 giugno a Taranto.

Oltre ad attività professionali, incontri d’Autore, panel, workshop, Puglia Sounds Musicarium, Songwriting Camp Medimex, mostre e tanti altri eventi legati al mondo della musica, il Medimex vedrà in esclusiva italiana i live di Kraftwerk e Placebo. La prevendita dei concerti sarà a breve attiva nel circuito BookingShow. Per il concerto dei Placebo i biglietti saranno disponibili anche su TicketOne e Ticketmaster, al prezzo di 15 euro per singola serata oppure abbonamento ad entrambe le serate a 25 euro.

Il programma dettagliato del Medimex 2018 sarà reso noto nelle prossime settimane.

Comments

comments