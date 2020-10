MEI 2020: grande successo e piccole insoddisfazioni

Si è conclusa ieri sera la 25° edizione del MEI messa in atto con molto impegno vista l’era COVID-19. Molti sono stati gli appuntamenti durante questi tre giorni nei quali Faenza si è vestita di musica live, premiazioni, mostre, eventi online e incontri per tutto il fine settimana.

Grande risposta di pubblico soprattutto quando sul palco è salito l’attesissimo Piero Pelù che ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera. Sullo stage anche Gianni Maroccolo che si è esibito con Stefano “Edda” Rampoldi, Flavio Ferri e Ghigo Renzulli, presentando il suo nuovo progetto musicale insieme allo scrittore Bruno Casini. I due artisti, Ghigo e Marok, cofondatori dei Litfiba, hanno anche ricevuto un Premio alla carriera.

Presenti anche Omar Pedrini, premiato per i 25 anni “ 2020 Speedball” e poi ancora Ernia – premio ExitWell come miglior progetto dell’anno. Tosca ha ricevuto il premio dedicato a Nilla Pizzi, Colapesce e DiMartino il premio PIVI.

Decisamente una manifestazione che ha richiamato pubblico e tentato di riprendersi un pochino di normalità in un momento dove questa, purtroppo, è ancora lontana. Il MEI, organizzato rispettando tutte le disposizioni previste per la pandemia, non ha, però, previsto i capricci del clima: la conclusione per alcuni artisti emergenti è stata decisamente deludente.

Avendo dovuto montare i palchi all’aperto il rischio pioggia era da mettere in conto, lo Spazio Corona dedicato ai giovani talenti ha chiuso i battenti in anticipo lasciando alcuni artisti senza esibizione. Alle 20 ha iniziato a pioggerellare, per circa 10/15 minuti, ma tanto è bastato per chiudere baracca e burattini e dire a tutti i musicisti rimasti di andarsene a casa. C’erano artisti che venivano da zone decisamente lontane, ragazzi che si sono pagati le spese pur di essere sul palco di una delle vetrine più importanti del panorama musicale italiano. Credo che gli artisti presenti avessero diritto di esibirsi, per alcuni di loro, per altro, era il riconoscimento di un premio vinto in altre sedi.

Non è decisamente stato un momento glorioso vedere questi giovani artisti liquidati in fretta con un “in caso ci vedremo l’anno prossimo” senza neanche tentare di attendere che spiovesse, cosa che è avvenuta in meno di 15 minuti. Solo dopo l’insistenza di alcuni, si è organizzata una diretta Facebook – visti i 20.000 followers della pagina del MEI. Non so se e chi degli artisti abbia accettato, di sicuro non è la stessa cosa entrare in una sala prove, dove spesso si sente molto male di base, registrare una live con il proprio cellulare e sperare che a qualcuno interessi.

Un epilogo sfortunato per una manifestazione che ha richiamato molte persone nelle piazze e fatto totalizzare 450mila visualizzazioni streaming sui canali social ufficiali della rassegna, di OaPlus, OaSport e Sport2u.

