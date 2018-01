Meshuggah tour 2018, annunciati tre concerti in Italia

Dopo due anni di assenza dai palchi nostrani, i Meshuggah torneranno in Italia per ben tre date, precisamente il 18 giugno 2018 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), il 19 giugno all’Orion di Ciampino (RM) e il 20 giugno all’Estragon di Bologna.

L’ultimo disco della storica band svedese risale al 2016 e ne ha sancito definitivamente il successo a livello globale: “The Violent Sleep Of Reason potrebbe essere considerato il disco punk dei Meshuggah. Registrato in presa diretta, dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) nuovamente quanto questa band sia infinitamente superiore a qualsiasi altro act extreme metal, oltre che a tutto quel sottobosco djent (e successive germinazioni prog-core o prog-death-core che dir si voglia) che, involontariamente, hanno loro stessi ispirato molti anni fa“.

Meshuggah tour 2018, le date dei concerti

18 giugno 2018

Trezzo sull’Adda (Milano) – Live Club

19 giugno 2018

Ciampino (Roma) – Orion

20 giugno 2018

Bologna – Estragon

Comments

comments