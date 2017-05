Il 9 e 10 settembre 2017 saranno due giornate dense di eventi per gli amanti delle sonorità più heavy. In occasione della sua sesta edizione infatti, il Metalitalia Festival, ospitato come da tradizione dal Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi), si sdoppierà in una due giorni che vedrà protagoniste alcune band di culto del panorama metal internazionale, impegnate in tour altrettanto storici.

Infatti i nomi per ora annunciati includono gli Edguy, che faranno tappa a Trezzo il 9 settembre con uno show speciale per celebrare i 25 anni di attività, i Rhapsody Of Fire, che si esibiranno per la prima volta in Italia con Giacomo Voli alla voce, e i toscani Labyrinth. Confermati invece per il giorno successivo, i Death SS, i Moonspell e i Samael, band che toccheranno l’Italia per festeggiare la loro carriera decennale. Nei prossimi giorni la line-up verrà arricchita da nuove conferme.

Come da consuetudine, durante la due giornate del Festival verranno organizzati meet & greet con gli artisti aperti a tutto il pubblico nell’area esterna al Live, dove saranno presenti anche stand dedicati alla vendita di merchandise, CD, vinili, strumenti musicali e punti ristoro.

Metalitalia Festival 2017 – Il programma dei concerti

Sabato 9 settembre 2017

Edguy (25th anniversary special show)

Rhapsody of Fire

Labyrinth

Domenica 10 settembre 2017

Death SS (40th anniversary special show)

Moonspell (25th anniversary special show)

Samael (30th anniversary special show)

I biglietti sono in vendita attraverso il circuito Ticketone.it e rivendite autorizzate ai seguenti prezzi

Biglietto singola giornata: 35€ + prevendita, 40€ in cassa

Abbonamento due giornate: 60€ + prevendita, 70€ in cassa

Comments

comments