Metallica, la scaletta dei concerti del tour 2018

La tranche europea del WorldWired Tour 2018 dei Metallica è partita da Lisbona il 1 febbraio 2018. Di seguito la scaletta del concerto.

Come noto, James Hetfield e soci (accompagnati in apertura dai norvegesi Kvelertak) porteranno anche in Italia il tour promozionale di “Hardwired… to Self‐Destruct” per tre date: il 10 febbraio al Pala Alpitour di Torino, e il 12 e 14 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Metallica – scaletta tour 2018

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Now That We’re Dead

Dream No More

For Whom the Bell Tolls

Halo on Fire

Am I Evil? (Diamond Head cover)

Creeping Death

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets

Encore:

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Comments

comments